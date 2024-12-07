В «Спартаке» объяснили, почему Селихов пропустит матч с «Пари НН»

Глава пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему вратарь красно-белых Александр Селихов пропустит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Игра состоится сегодня, 7 декабря, начало — в 14:00 мск.

«У Селихова небольшое повреждение», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 17 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.