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В «Спартаке» объяснили, почему Селихов пропустит матч с «Пари НН»

В «Спартаке» объяснили, почему Селихов пропустит матч с «Пари НН»
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Глава пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему вратарь красно-белых Александр Селихов пропустит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Игра состоится сегодня, 7 декабря, начало — в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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П1
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П2

«У Селихова небольшое повреждение», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 17 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.

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