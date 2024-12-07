Черчесов рассказал, получал ли он предложения от клубов, работая в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос, получал ли он предложения от клубов за время работы с казахстанской национальной командой.

«Ни с кем из клубов не разговаривал по поводу работы. Сейчас я в сборной Казахстана», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Российский специалист был назначен на должность главного тренера сборной Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством казахстанская национальная команда сыграла в Лиге наций УЕФА, где приняла участие в шести матчах группового этапа, в которых пять раз потерпела поражение и один раз разделила очки с соперником.

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