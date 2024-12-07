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Корнеев отреагировал на предложение Титова о назначении спортивным директором «Спартака»

Корнеев отреагировал на предложение Титова о назначении спортивным директором «Спартака»
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Бывший нападающий «Эспаньола» и «Барселоны» Игорь Корнеев отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Егора Титова, считающего, что 57-летний специалист является подходящей кандидатурой на должность нового спортивного директора красно-белых.

«Очень приятно услышать такое мнение от футбольного человека, легенды «Спартака»! Он как никто другой знает, что такое быть чемпионом много лет подряд. И хочет того же для «Спартака»! Он, видимо, внутренне чувствует, что это мне под силу!» — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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