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«Зенит» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

«Зенит» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Акрон» заработал 19 очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Зенит» уступил «Крыльям Советов» со счётом 2:3, а «Акрон» победил «Оренбург» со счётом 1:0.

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