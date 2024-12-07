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Видео: ураган на новом стадионе «Эвертона», из-за которого отменили матч с «Ливерпулем»

Видео: ураган на новом стадионе «Эвертона», из-за которого отменили матч с «Ливерпулем»
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Сегодня, 7 декабря, должен был состояться матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль». Ранее стало известно, что встречу отменили из-за урагана. В Сети появились кадры со стадиона «Гудисон Парк» (Ливерпуль).

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Перенесён
Ливерпуль
Ливерпуль

В пятницу, 6 декабря, метеорологи заявили о жёлтом уровне погодной опасности, который ожидается в субботу. Из-за урагана уже были отложены несколько матчей в Чемпионшипе, Лиге 2, а также в чемпионате Уэльса.

После 14 сыгранных матчей «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 35 очков. «Эвертон» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 14 очков.

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