Сергей Юран: когда-нибудь я возглавлю «Спартак»

Бывший главный тренер «Пари НН», «Химок» и ряда других отечественных команд Сергей Юран заявил о желании возглавить «Спартак».

«Когда-нибудь я возглавлю «Спартак». Моя цель – дойти до вершины. Команда очень давно не выигрывала чемпионат, болельщиков жалко. Одного кубка мало для такого великого клуба. Это народная команда. Приведу один пример.

Помню, как мы прилетели из Англии в Москву после матча Лиги чемпионов с «Блэкберном». По пути на базу остановились около метро, чтобы купить газету. А простой народ шёл на работу. Взрослые мужики, молодые парни кричали мне: «Серёга, не выспались, но так классно вы их сделали! Спасибо вам большое!» Представляете, люди идут с утра на работу, закончат вечером, не выспались, а так счастливы. Потом сел в машину и понял, что ради этого стоит играть, тренировать и приносить болельщикам радость», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

В период карьеры футболиста Юран выступал в составе «Спартака» с 1995 по 1996 год и с 1999 по 2000 год. Матч Лиги чемпионов между красно-белыми и «Блэкберном» состоялся 13 сентября 1995 года. В той игре московский клуб одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Юран.

Последним местом работы Юрана в качестве главного тренера был «Пари НН». Российский специалист возглавлял нижегородскую команду с апреля 2023 года по апрель 2024 года.

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