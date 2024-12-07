«Ростов» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ростов» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 17 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 18 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.