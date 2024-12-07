Родриго вновь получил повреждение, игрок пропускал матчи «Реала» в ноябре из-за травмы

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс не сможет принять участия в матче 16-го тура испанской Примеры с «Жироной», который состоится сегодня, 7 декабря. Об этом информирует официальный сайт «Королевского клуба».

Как сообщает издание AS, 23-летний футболист не смог полететь в Жирону из-за дискомфорта в бедре левой ноги. На текущий момент не определён срок, который Родриго может пропустить.

Напомним, в ноябре нападающий «Реала» пропустил три матча из-за мышечной проблемы. В матче 15-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0), который состоялся 1 декабря, Родриго провёл на поле 67 минут.

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