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Родриго вновь получил повреждение, игрок пропускал матчи «Реала» в ноябре из-за травмы

Родриго вновь получил повреждение, игрок пропускал матчи «Реала» в ноябре из-за травмы
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс не сможет принять участия в матче 16-го тура испанской Примеры с «Жироной», который состоится сегодня, 7 декабря. Об этом информирует официальный сайт «Королевского клуба».

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сообщает издание AS, 23-летний футболист не смог полететь в Жирону из-за дискомфорта в бедре левой ноги. На текущий момент не определён срок, который Родриго может пропустить.

Напомним, в ноябре нападающий «Реала» пропустил три матча из-за мышечной проблемы. В матче 15-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0), который состоялся 1 декабря, Родриго провёл на поле 67 минут.

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