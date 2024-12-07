Представитель Алексея Батракова: звёздной болезни у него не замечаю

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что его клиент абсолютно нормально реагирует на новости вокруг него. Ранее была информация, что к хавбеку железнодорожников есть интерес из АПЛ.

«Могу сказать, что Алексей не по годам взрослый и рассудительный молодой человек, он адекватно реагирует на всё, что пишут. Он читает всё, но это точно не выбивает его из игрового ритма. Звёздной болезни я у него не замечаю», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.