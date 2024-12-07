Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Алексея Батракова: звёздной болезни у него не замечаю

Представитель Алексея Батракова: звёздной болезни у него не замечаю
Аудио-версия:
Комментарии

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что его клиент абсолютно нормально реагирует на новости вокруг него. Ранее была информация, что к хавбеку железнодорожников есть интерес из АПЛ.

«Могу сказать, что Алексей не по годам взрослый и рассудительный молодой человек, он адекватно реагирует на всё, что пишут. Он читает всё, но это точно не выбивает его из игрового ритма. Звёздной болезни я у него не замечаю», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Экс-игрок «Локомотива» Гуренко: Батраков напоминает Модрича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android