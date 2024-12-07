Тренер «Спартака» Станкович: для меня Романцев — легенда, икона. Но Каррера тоже молодец

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил состояние команды перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Пари Нижний Новгород», а также рассказал, что знает о достижениях прежних специалистов красно-белых. Игра 18-го тура чемпионата России состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск.

— Мы усердно работаем. С большим желанием, с большой ответственностью. Каждый готов выкладываться полностью. Главное, это то отношение, с которым команда работает и выходит на поле. Мы стараемся работать в прессинге. В последнее время это стало более заметно.

— Продолжается ротация Пруцева и Мартинса.

— Действительно, это зависит от матча к матчу. Пруцев провёл невероятную игру с ЦСКА, провёл просто монструозный матч против «Краснодара», но сейчас нам необходим человек, который будет заходить в штрафную. Это другой тип игры. Именно поэтому на поле сегодня будет Мартинс.

— Вы знаете, когда «Спартак» выиграл в последний раз в РПЛ шесть матчей подряд?

— Романцев?

— При Каррере. Вы можете войти в историю.

— Каррера, конечно, молодец. Сначала я подумал, что это Романцев. Потому что для меня Романцев — легенда, икона. Но Каррера тоже молодец. Здорово, что мы на этом пути. Но мы спокойно к этому относимся, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».