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Тренер «Спартака» Станкович: для меня Романцев — легенда, икона. Но Каррера тоже молодец

Тренер «Спартака» Станкович: для меня Романцев — легенда, икона. Но Каррера тоже молодец
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил состояние команды перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Пари Нижний Новгород», а также рассказал, что знает о достижениях прежних специалистов красно-белых. Игра 18-го тура чемпионата России состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

— Мы усердно работаем. С большим желанием, с большой ответственностью. Каждый готов выкладываться полностью. Главное, это то отношение, с которым команда работает и выходит на поле. Мы стараемся работать в прессинге. В последнее время это стало более заметно.

— Продолжается ротация Пруцева и Мартинса.
— Действительно, это зависит от матча к матчу. Пруцев провёл невероятную игру с ЦСКА, провёл просто монструозный матч против «Краснодара», но сейчас нам необходим человек, который будет заходить в штрафную. Это другой тип игры. Именно поэтому на поле сегодня будет Мартинс.

— Вы знаете, когда «Спартак» выиграл в последний раз в РПЛ шесть матчей подряд?
— Романцев?

— При Каррере. Вы можете войти в историю.
— Каррера, конечно, молодец. Сначала я подумал, что это Романцев. Потому что для меня Романцев — легенда, икона. Но Каррера тоже молодец. Здорово, что мы на этом пути. Но мы спокойно к этому относимся, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

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