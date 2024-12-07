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Купатадзе — о голе вратаря «Динамо» Лещука: словно метеорит прилетел из космоса

Купатадзе — о голе вратаря «Динамо» Лещука: словно метеорит прилетел из космоса
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Экс-голкипер сборной Грузии по футзалу и команды «Газпром-Югра» Звиад Купатадзе высказался о голе вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в матче с грозненским «Ахматом» (1:1) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги. Лещук забил в компенсированное время, когда пошёл в атаку на угловом своей команды.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+5'    

— А что с вратарём «Ахмата» Шелией?
— Сочувствую ему. Думаю, вот что произошло: от головы Лещука мяч полетел над вратарской крутой свечкой, и все чего-то ждали. Шелия ожидал, что игрок «Динамо» войдёт в контакт и нарушит правила в атаке. Классическая ситуация! Однако динамовцы в целом бездействовали, если честно. Именно это бездействие как будто привело вратаря в ступор. Он немного растерялся, на долю секунды потерял концентрацию. Ну и траектория полёта мяча, конечно. Сумасшедшая, непредсказуемая траектория — словно метеорит прилетел из космоса, — приводит слова Купатадзе «РБ Спорт».

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