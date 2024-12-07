Купатадзе — о голе вратаря «Динамо» Лещука: словно метеорит прилетел из космоса

Экс-голкипер сборной Грузии по футзалу и команды «Газпром-Югра» Звиад Купатадзе высказался о голе вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в матче с грозненским «Ахматом» (1:1) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги. Лещук забил в компенсированное время, когда пошёл в атаку на угловом своей команды.

— А что с вратарём «Ахмата» Шелией?

— Сочувствую ему. Думаю, вот что произошло: от головы Лещука мяч полетел над вратарской крутой свечкой, и все чего-то ждали. Шелия ожидал, что игрок «Динамо» войдёт в контакт и нарушит правила в атаке. Классическая ситуация! Однако динамовцы в целом бездействовали, если честно. Именно это бездействие как будто привело вратаря в ступор. Он немного растерялся, на долю секунды потерял концентрацию. Ну и траектория полёта мяча, конечно. Сумасшедшая, непредсказуемая траектория — словно метеорит прилетел из космоса, — приводит слова Купатадзе «РБ Спорт».