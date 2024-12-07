«Спартак» — «Пари НН»: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. После первого тайма счёт в матче 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 17 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.

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