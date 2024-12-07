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Игрок «Химок» З. Бакаев: не согласен, что в РПЛ уровень легионеров стал хуже

Игрок «Химок» З. Бакаев: не согласен, что в РПЛ уровень легионеров стал хуже
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Полузащитник подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев поделился мнением, что Российская Премьер-Лига остаётся привлекательной для сильных иностранных футболистов.

«Тяжело оценивать, как поменялась лига со времени моего дебюта. Наверное, оценивать должны те, кто больше видел, хотя я тоже немало поиграл.

Не согласен, что в РПЛ уровень легионеров стал хуже. К нам до сих пор приезжают хорошие и качественные игроки. Но не хочу судить об их уровне», — приводит слова Бакаева Sport24.

В нынешнем сезоне Бакаев сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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