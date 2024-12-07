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«Манчестер Сити» начал переговоры с Александер-Арнольдом — Caught Offside

«Манчестер Сити» начал переговоры с Александер-Арнольдом — Caught Offside
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к 26-летнему правому защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду, в котором «горожане» видят замену для 34-летнего Кайла Уокера. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Манчестер Сити» уже начал переговоры с представителями английского футболиста, чей контракт с «Ливерпулем» заканчивается грядущим летом.

Также интерес к Александер-Арнольду проявляет «Барселона», которая хочет создать конкуренцию для Жюля Кунде.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Трент Александер-Арнольд Подробнее
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