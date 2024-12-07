Голкипер «Динамо» Лещук: никогда не хотел стать форвардом, всегда нравилось быть вратарём

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук поделился эмоциями от своего невероятного гола в матче с грозненским «Ахматом» (1:1), а также рассказал о детском опыте игры в нападении. Напомним, Лещук забил в компенсированное время, когда пошёл в атаку на угловом своей команды.

— Насущный вопрос: вы когда-нибудь хотели стать нападающим?

— Нет, никогда такого желания не было. Мне всегда нравилось быть вратарём. Конечно, моментами хочется побегать по полю и позабивать, но это скорее так – просто подурачиться.

— Сергей Силкин [бывший тренер «Динамо»] рассказывал, что в юном возрасте вам позволяли ходить в штрафную соперника на стандарты при подходящем счёте, потому что вы выделялись ростом.

— Не помню, чтобы мне целенаправленно разрешали туда бегать, но я подключался на последних минутах. Было два запоминающихся момента. Однажды я забил с пенальти во время игры, когда мы вели пять или шесть мячей. И ещё один раз вышел в нападении на турнире в Санкт-Петербурге: на скамейке запасных остался только я, а наш игрок получил травму – в итоге меня выпустили в атаку на 10 минут, за которые я успел головой забить гол и ещё раз попал в перекладину.

— То есть если серия пенальти в Кубке затянется, уверенно к мячу подойдёте?

— Да, если очередь дошла бы до меня, то пошёл бы бить. Но я считаю, что для этого есть полевые игроки, которые каждый день оттачивают свои удары, и лучше, чтобы это делали они.

— Чувствуете, что вошли в историю? Всё-таки раньше ни в «Динамо», ни вообще в чемпионате России такое ни одному вратарю не удавалось.

— На самом деле, до сих пор не понимаю, что произошло. Старался не заходить в соцсети и ничего не читать, так что пока осознания такого нет. Возможно, оно придёт позже, — приводит слова Лещука пресс-служба «Динамо».