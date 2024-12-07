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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к 22-летнему хавбеку «Шахтёра»

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к 22-летнему хавбеку «Шахтёра»
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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заинтересованы в 22-летнем атакующем полузащитнике «Шахтёра» Георгии Судакове. Об этом сообщает Mirror.

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к украинскому футболисту также проявляют лондонские «Челси» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Судаков принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 1754 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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