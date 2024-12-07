Агентство игрока ЦСКА Роши: интерес «Интернасьонала» к нему — это нормально

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказались по поводу карьеры своего клиента.

«Интерес «Интернасьонала» — это нормальная ситуация. Большие клубы всегда следят за большинством футболистов. Но сейчас Виллиан сосредоточен на возвращении на поле после дисквалификации», — приводит слова агентства Sferico Sports «Матч ТВ».

Ранее была информация, что бразильский «Интернасьонал» проявляет интерес к Роше. В ЦСКА намерены выручить порядка € 4 млн за продажу защитника.

В начале ноября в матче 14‑го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле уступил «Спартаку» со счётом 0:2. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Роша был удалён за удар рукой в голову сопернику. Футболист был дисквалифицирован на три матча чемпионата России.

В нынешнем сезоне Роша сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 6 млн.