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Гвардиола определил четырёх игроков «Сити», которые будут выставлены на трансфер — EN

Гвардиола определил четырёх игроков «Сити», которые будут выставлены на трансфер — EN
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола определил четырёх футболистов из нынешнего состава «горожан», которые будут выставлены на трансфер. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, игроками, окончательно разочаровавшими испанского специалиста своей игрой на фоне последних не лучших результатов команды, стали нападающий Джек Грилиш, полузащитники Матеус Нунес и Джеймс Макэйти, а также правый защитник Кайл Уокер.

Подчёркивается, что Грилиш и Нунес не смогли оправдать вложенные в их покупку средства. Макэйти не убедил Гвардиолу в уровне своей игры. Также испанский специалист недоволен регрессом 34-летнего Уокера.

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