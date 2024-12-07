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Станислав Черчесов допускает, что выборы в Казахстанской федерации повлияют на его работу

Станислав Черчесов допускает, что выборы в Казахстанской федерации повлияют на его работу
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не исключает, что избрание нового президента национальной футбольной федерации может оказать влияние на его дальнейшую работу. Напомним, российский специалист возглавил национальную команду Казахстана минувшим летом.

«Наверное, могут. Я допускаю, что будет новый президент федерации, с которым мы наметим дальнейшую работу. Это нормально», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Выборы главы Казахстанской федерации футбола состоятся 20 декабря. На пост претендуют шесть человек. Адлет Барменкулов, который пригласил Черчесова возглавить сборную, 8 ноября объявил, что покидает пост главы федерации, он в выборах участия не примет.

Команда Станислава Черчесова 17 ноября потерпела пятое поражение в Лиге наций УЕФА, уступив сборной Норвегии со счётом 0:5, и с одним очком заняла последнее место в группе 3 Лиги В. Казахстан потерял шансы на сохранение прописки в Лиге.

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