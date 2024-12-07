«Реал» может продать Тчуамени в «ПСЖ» за € 80-85 млн — Defensa Central

«ПСЖ» проявляет интерес к 24-летнему опорному полузащитнику мадридского «Реала» Орельену Тчуамени. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, в трансфере французского футболиста заинтересован лично президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Однако главный тренер парижского клуба Луис Энрике испытывает меньший оптимизм относительно покупки Тчуамени. Президент мадридского клуба Флорентино Перес готов рассмотреть предложения по 24-летнему футболисту в размере € 80-85 млн.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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