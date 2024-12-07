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«Зенит» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

«Зенит» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ
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Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Родригао, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра.

«Акрон»: Васютин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба, Пестряков.

После 17 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 19 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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