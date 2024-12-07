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«Ростов» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

«Ростов» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ
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Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ростов» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелёхин, Глебов, Щетинин, Комаров, Мохеби, Комличенко, Роналдо.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Печенин, Ороз, Олейников, Бабкин, Мендес, Гарре, Дмитриев, Сергеев.

После 17 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 18 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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