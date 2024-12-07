«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ, Угальде забил 15-й гол в чемпионате

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго тайма счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда. На 62-й минуте нападающий хозяев Манфред Угальде укрепил их преимущество. Этот гол стал 15-м для костариканца в РПЛ. На 64-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 18 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.

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