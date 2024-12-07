Видео: Угальде забил свой 15-й гол в чемпионате России

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил свой 15-й гол в Российской Премьер-Лиге в игре 18-го тура с «Пари Нижний Новгород», проходящей в эти минуты.

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Коста-риканский футболист отметился забитым мячом на 62-й минуте встречи.

Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу хозяев.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 17 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.

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