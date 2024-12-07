Алаев высказался о матче «Спартак» — «Пари НН» в снежную погоду

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о матче 18-го тура чемпионата России, в котором красно-белые разгромили «Пари НН» со счётом 3:0.

«Хороший матч, несмотря на погоду. Благодаря работникам стадиона поле было в хорошем состоянии. Погода не самая благоприятная для просмотра, но своей победной серией «Спартак» привлёк болельщиков.

Я очень доволен, что мы учли свои же ошибки прошлого. Поля, безопасность, мячи, возможности переноса — всё это учтено, и мы про это забыли. И это хорошо», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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