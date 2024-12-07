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Алаев высказался о матче «Спартак» — «Пари НН» в снежную погоду

Алаев высказался о матче «Спартак» — «Пари НН» в снежную погоду
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о матче 18-го тура чемпионата России, в котором красно-белые разгромили «Пари НН» со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

«Хороший матч, несмотря на погоду. Благодаря работникам стадиона поле было в хорошем состоянии. Погода не самая благоприятная для просмотра, но своей победной серией «Спартак» привлёк болельщиков.

Я очень доволен, что мы учли свои же ошибки прошлого. Поля, безопасность, мячи, возможности переноса — всё это учтено, и мы про это забыли. И это хорошо», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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