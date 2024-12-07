Тренер «Крыльев» Осинькин — о матче с «Ростовом»: непростая дорога. Но надо играть

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра состоится на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи — в 16:30 мск.

«Последние игры мы отталкивались от состояния в тренировочной работе наших футболистов. Сегодня мы решили Печенина выпустить вместо Гальдамеса. Тяжело быть долго под давлением. Победы восстанавливают нас психологически. На эту игру мы постарались быть максимально готовыми во всех отношениях.

Да, было много эмоций и физических сил потрачено в Санкт-Петербурге. Да, непростая дорога. Но надо играть. Через три часа должно появиться отпускное настроение. Сейчас – нет», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев».

После 17 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.