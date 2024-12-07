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Угальде первым в истории чемпионатов России забил девять голов в четырёх матчах

Угальде первым в истории чемпионатов России забил девять голов в четырёх матчах
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Отметившись забитым мячом в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:0), нападающий «Спартака» Манфред Угальде установил рекорд чемпионатов России по голам за четыре встречи. Костариканский футболист стал первым игроком в истории соревнования, забившим девять голов в четырёх матчах. Об этом информирует официальный телеграм-канал красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

Всего в нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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