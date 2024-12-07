Угальде первым в истории чемпионатов России забил девять голов в четырёх матчах

Отметившись забитым мячом в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:0), нападающий «Спартака» Манфред Угальде установил рекорд чемпионатов России по голам за четыре встречи. Костариканский футболист стал первым игроком в истории соревнования, забившим девять голов в четырёх матчах. Об этом информирует официальный телеграм-канал красно-белых.

Всего в нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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