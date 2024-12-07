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«Спартак» выиграл шесть матчей подряд в РПЛ

«Спартак» выиграл шесть матчей подряд в РПЛ
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Сегодня, 7 декабря, «Спартак» разгромил «Пари Нижний Новгород» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ. Таким образом, красно-белые одержали победу в шести матчах чемпионата России подряд. Ранее «Спартак» побеждал «Краснодар» (3:0), «Локомотив» (5:2), «Акрон» (4:0), ЦСКА (2:0), и снова «Пари НН» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

В начале второго тайма счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда. На 62-й минуте нападающий хозяев Манфред Угальде укрепил их преимущество. Этот гол стал 15-м для костариканца в РПЛ. На 64-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 18 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.

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