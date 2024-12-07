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«Спартак» забил 19 голов в последних шести матчах РПЛ, пропустив при этом два мяча

«Спартак» забил 19 голов в последних шести матчах РПЛ, пропустив при этом два мяча
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Московский «Спартак» забил 19 голов в последних шести матчах Российской Премьер-Лиги, пропустив при этом два мяча.

В последних шести встречах РПЛ красно-белые разгромили «Пари НН» (3:0), «Краснодар» (3:0), «Локомотив» (5:2), «Акрон» (4:0), ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0).

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.

В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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