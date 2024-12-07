Агент Банатин: если Батраков голову не испортит, то в его карьере будет «Манчестер Сити»

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о будущем хавбека железнодорожников Алексея Батракова.

«Батраков — это явление, которое происходит раз в много лет. Баринов создал сам себя. Он трудяга. Это тип Онопко, Никифорова. Батраков — это Аршавин, Цымбаларь, Измайлов. Если голову никто не испортит, а с ним, уверен, это не произойдёт, там будет и «Манчестер Сити», и «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Банатина Legalbet.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.