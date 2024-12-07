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Алаев: интрига жива. Непонятно, кто уйдёт на паузу лидером

Алаев: интрига жива. Непонятно, кто уйдёт на паузу лидером
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Президент РПЛ Александр Алаев после матча 18-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» принимал «Пари НН» (3:0), высказался об интриге отечественного чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

«Интрига жива. Непонятно, кто уйдёт на паузу лидером. «Спартак» неожиданно вклинился. Ждём следующего матча», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 17 встреч. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». На четвёртом месте расположился московский «Локомотив» с 34 очками. В зоне вылета находятся «Оренбург» (8) и грозненский «Ахмат» (10).

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