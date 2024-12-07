Алаев: интрига жива. Непонятно, кто уйдёт на паузу лидером

Президент РПЛ Александр Алаев после матча 18-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» принимал «Пари НН» (3:0), высказался об интриге отечественного чемпионата.

«Интрига жива. Непонятно, кто уйдёт на паузу лидером. «Спартак» неожиданно вклинился. Ждём следующего матча», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 17 встреч. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». На четвёртом месте расположился московский «Локомотив» с 34 очками. В зоне вылета находятся «Оренбург» (8) и грозненский «Ахмат» (10).