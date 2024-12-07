Алаев: все клубы поддерживают желание Федорищева бороться с коррупцией

Президент РПЛ Александр Алаев заявил о поддержке клубами желания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева бороться с коррупцией.

«Я не общался с Федорищевым. Мы получили письмо, там затронуто много тем. На связи с РФС. Все клубы поддерживают желание Федорищева бороться с коррупцией. То, что мы не пообщались, — стечение обстоятельств. Звонок был со скрытого номера. Думаю, что будет лучше пообщаться лично.

Видел, что тема обыгрывается с юмором. Но она не смешная. Закончится первая часть чемпионата, попрошу связи с губернатором. Наша общая задача — довести до конца. Если есть виновные, они будут доказаны. Речь в письме шла в том числе о матчах «Химки» — «Крылья Советов» и «Пари НН» — «Крылья», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Самые титулованные футбольные клубы России: