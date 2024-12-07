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Алаев прокомментировал информацию, что Каманцев рассказал Федорищеву о взятках судьям

Алаев прокомментировал информацию, что Каманцев рассказал Федорищеву о взятках судьям
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался по поводу коррупционного скандала в «Крыльях Советов».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей долга преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).

— По данным Baza, Павел Каманцев (возглавляет экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС)), признался Федорищеву в практике дачи взяток судьям в российском футболе. Как прокомментируете?
— Факт разговора подтверждён? Федорищевым? Я оставлю это без комментариев. Для меня такие слова стали удивлением, — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 17 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с «Ростовом». Матч состоится сегодня, 7 декабря.

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