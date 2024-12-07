Президент РПЛ Алаев высказался об агентском регламенте

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался на тему агентского регламента.

«Тема агентского регламента обсуждалась на исполкоме, общем собрании, в профкомитете. Я против приостановки каких-либо пунктов регламента. Но у меня есть 16 клубов. Первое голосование было восемь на восемь, второе — в пользу приостановки определённых пунктов», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (10).

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