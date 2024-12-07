Алаев высказался о составе Зимнего кубка РПЛ

Президент чемпионата России Александр Алаев высказался о составе Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги.

«Я в восторге от состава Зимнего кубка РПЛ. Практика показала, что интереснее матчи наших клубов. Всех жду», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Турнир 2025 года стартует 30 января в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающий матч турнира состоится 11 февраля, в финале встретятся победители групп. Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».