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Угальде и Барко — второй лучший атакующий дуэт Европы в нынешнем сезоне

Угальде и Барко — второй лучший атакующий дуэт Европы в нынешнем сезоне
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде и полузащитник красно-белых Эсекьель Барко составляют второй лучший атакующий дуэт Европы в нынешнем сезоне. Игроки «Спартака» забили 23 гола и сделали девять результативных передач на двоих.

Опережают Угальде и Барко в Европе только нападающие «Барселоны» Роберт Левандовски и Рафинья, на двоих забившие 26 голов и сделавшие 10 результативных передач.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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