Гаврилов: как «Пари НН» хотел победить «Спартак», если на чужую половину не переходил?

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ, в котором красно-белые победили «Пари НН» (3:0).

«По ходу первого тайма «Спартак» — «Пари НН» я сказал, что игра — до первого забитого мяча. Нижегородцы за 45 минут даже центр поля ни разу не перешли, как они хотят победить? Не знаю насчёт яркой игры «Спартака», но инициативой он постоянно владел, всё упиралось в то, что когда он забьёт, тогда «Пари НН» посыпется сразу. «Спартак» стал мало пропускать, но как могут быть голы, когда соперник даже не переходит на чужую половину?» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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