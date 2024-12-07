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Гаврилов: как «Пари НН» хотел победить «Спартак», если на чужую половину не переходил?

Гаврилов: как «Пари НН» хотел победить «Спартак», если на чужую половину не переходил?
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ, в котором красно-белые победили «Пари НН» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

«По ходу первого тайма «Спартак» — «Пари НН» я сказал, что игра — до первого забитого мяча. Нижегородцы за 45 минут даже центр поля ни разу не перешли, как они хотят победить? Не знаю насчёт яркой игры «Спартака», но инициативой он постоянно владел, всё упиралось в то, что когда он забьёт, тогда «Пари НН» посыпется сразу. «Спартак» стал мало пропускать, но как могут быть голы, когда соперник даже не переходит на чужую половину?» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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