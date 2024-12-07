«Динамо» Мх — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Рубин» заработал 23 очка в 17 встречах и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.

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