Константин Генич высказался о зимней паузе РПЛ

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород» (3:0) высказался о зимней паузе чемпионата России.

«Спасибо РПЛ за этот год! Было интересно. В 2024-м комментаторский пост сдал. Можно выдохнуть», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В начале второго тайма счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда. На 62-й минуте нападающий хозяев Манфред Угальде укрепил их преимущество. Этот гол стал 15-м для костариканца в РПЛ. На 64-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного.