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Константин Генич высказался о зимней паузе РПЛ

Константин Генич высказался о зимней паузе РПЛ
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Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород» (3:0) высказался о зимней паузе чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

«Спасибо РПЛ за этот год! Было интересно. В 2024-м комментаторский пост сдал. Можно выдохнуть», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В начале второго тайма счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда. На 62-й минуте нападающий хозяев Манфред Угальде укрепил их преимущество. Этот гол стал 15-м для костариканца в РПЛ. На 64-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного.

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