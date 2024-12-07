За «Спартак» болел Дед Мороз, игроки скользили на животе по полю после гола. Фото разгрома

7 декабря в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Пари Нижний Новгород». Игра завершилась победой хозяев с разгромным счётом 3:0.

В начале второго тайма счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда. На 62-й минуте нападающий хозяев Манфред Угальде укрепил их преимущество. Этот гол стал 15-м для костариканца в РПЛ. На 64-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко довёл счёт до крупного.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Пари НН» (16) — на 12-й строчке.