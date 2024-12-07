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За «Спартак» болел Дед Мороз, игроки скользили на животе по полю после гола. Фото разгрома

За «Спартак» болел Дед Мороз, игроки скользили на животе по полю после гола. Фото разгрома
«Спартак» разгромил «Пари НН»
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7 декабря в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Пари Нижний Новгород». Игра завершилась победой хозяев с разгромным счётом 3:0.

В начале второго тайма счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда. На 62-й минуте нападающий хозяев Манфред Угальде укрепил их преимущество. Этот гол стал 15-м для костариканца в РПЛ. На 64-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко довёл счёт до крупного.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Пари НН» (16) — на 12-й строчке.

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