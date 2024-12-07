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«Cпартак» одержал четыре крупные победы подряд, повторив рекорд чемпионата России

«Cпартак» одержал четыре крупные победы подряд, повторив рекорд чемпионата России
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«Спартак» одержал четыре крупные победы подряд в Российской Премьер-Лиге, таким образом повторив рекорд чемпионата России. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Красно-белые поочерёдно разгромили «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2), «Краснодар» (3:0) и «Пари НН» (3:0). До этого четыре крупные победы подряд одерживал также «Спартак» в 1993 году, санкт-петербургский «Зенит» (2005 год) и «Рубин» (2009 год).

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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