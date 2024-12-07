Тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках восстановления Нуралы Алипа

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках восстановления защитника сине-бело-голубых Нуралы Алипа. Напомним, Алип был заменён на 82‑й минуте матча 17‑го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:3). Защитник подвернул правую стопу и не смог продолжить игру.

«Сейчас он в лангетке и на костылях. Надеюсь, недели три или четыре [будет] достаточно. После паузы он сможет тренироваться», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алип сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 3 млн.