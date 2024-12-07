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Тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках восстановления Нуралы Алипа

Тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках восстановления Нуралы Алипа
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках восстановления защитника сине-бело-голубых Нуралы Алипа. Напомним, Алип был заменён на 82‑й минуте матча 17‑го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:3). Защитник подвернул правую стопу и не смог продолжить игру.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Сейчас он в лангетке и на костылях. Надеюсь, недели три или четыре [будет] достаточно. После паузы он сможет тренироваться», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алип сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 3 млн.

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