Бушманов — о победе над «Пари НН»: по игре это лучший «Спартак» за последнее время

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые на своём поле принимали «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Абсолютно заслуженная победа «Спартака» над «Пари НН». Очередной хороший матч команды. Такая длительная победная серия «Спартака» была уже давно, в репортаже сказали, что последний раз такое было ещё при Каррере. По игре это лучший «Спартак» за последнее время», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В начале второго тайма счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда. На 62-й минуте нападающий хозяев Манфред Угальде укрепил их преимущество. Этот гол стал 15-м для костариканца в РПЛ. На 64-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного.