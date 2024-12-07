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Бушманов — о победе над «Пари НН»: по игре это лучший «Спартак» за последнее время

Бушманов — о победе над «Пари НН»: по игре это лучший «Спартак» за последнее время
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые на своём поле принимали «Пари Нижний Новгород» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

«Абсолютно заслуженная победа «Спартака» над «Пари НН». Очередной хороший матч команды. Такая длительная победная серия «Спартака» была уже давно, в репортаже сказали, что последний раз такое было ещё при Каррере. По игре это лучший «Спартак» за последнее время», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В начале второго тайма счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда. На 62-й минуте нападающий хозяев Манфред Угальде укрепил их преимущество. Этот гол стал 15-м для костариканца в РПЛ. На 64-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного.

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