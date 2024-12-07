Бушманов высказался о лидерстве Максименко по «сухим» матчам за «Спартак» в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о лидерстве голкипера красно-белых Александра Максименко по «сухим» матчам за клуб в РПЛ.

«Что касается лидерства Максименко по матчам без пропущенных мячей, то сейчас вообще весь «Спартак» выглядит здорово и сбалансировано. Команда пропускает очень мало, в последних матчах практически не было пропущенных мячей. Да и сам Максименко в этом сезоне прибавил в надёжности и уверенности, играет здорово», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.