«Ман Юнайтед» — «Ноттингем»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 19 очков за 14 матчей. «Ноттингем Форест» заработал 22 очка в 14 встречах и расположился на седьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 игр.