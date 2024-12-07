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«Ман Юнайтед» — «Ноттингем»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30 мск

«Ман Юнайтед» — «Ноттингем»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 7 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 19 очков за 14 матчей. «Ноттингем Форест» заработал 22 очка в 14 встречах и расположился на седьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 игр.

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