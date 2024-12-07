Миятович: было бы неплохо, если бы Мбаппе оставался на скамейке запасных

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович прокомментировал выступление нападающего клуба и сборной Франции Килиана Мбаппе в текущем сезоне.

«Он игрок с большим давлением и тревогой, который хочет сделать важные вещи, чтобы показать, что он суперзвезда. Ему нужно успокоиться, и было бы неплохо, если бы в некоторых матчах он оставался на скамейке запасных, чтобы впитать атмосферу. Он должен привыкнуть к требованиям «Реала». Команда не должна приспосабливаться к нему», — приводит слова Миятовича RMC Sport.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провёл за клуб во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.