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Миятович: было бы неплохо, если бы Мбаппе оставался на скамейке запасных

Миятович: было бы неплохо, если бы Мбаппе оставался на скамейке запасных
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Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович прокомментировал выступление нападающего клуба и сборной Франции Килиана Мбаппе в текущем сезоне.

«Он игрок с большим давлением и тревогой, который хочет сделать важные вещи, чтобы показать, что он суперзвезда. Ему нужно успокоиться, и было бы неплохо, если бы в некоторых матчах он оставался на скамейке запасных, чтобы впитать атмосферу. Он должен привыкнуть к требованиям «Реала». Команда не должна приспосабливаться к нему», — приводит слова Миятовича RMC Sport.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провёл за клуб во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.

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