Президент «ПСЖ» поддержал новый формат Лиги чемпионов

Президент французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выступил в поддержку нового формата Лиги чемпионов.

«Думаю, этот формат гораздо лучше для всех. Вы видите результаты всех команд: больше конкуренции, больше сюрпризов, больше вовлечённости. И больше клубов, мечтающих играть в Европе. Наконец, о чём все забывают, больше солидарных выплат, в том числе для команд, которые даже не участвуют в соревнованиях», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

Напомним, с сезона-2024/2025 Лига чемпионов проводится в новом формате. Количество команд в основной стадии турнира расширили с 32 до 36. Вместо группового этапа появился общий (или лиговый). Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.