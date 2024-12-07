Форвард «Акрона» Артём Дзюба не стал праздновать гол в ворота «Зенита» в матче РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба не стал особо праздновать гол в ворота санкт-петербургского «Зенита» в матче 18‑го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу гостей. Игра идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Фото: кадр трансляции

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба.

После 17 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 19 очков.