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Форвард «Акрона» Артём Дзюба не стал праздновать гол в ворота «Зенита» в матче РПЛ

Форвард «Акрона» Артём Дзюба не стал праздновать гол в ворота «Зенита» в матче РПЛ
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба не стал особо праздновать гол в ворота санкт-петербургского «Зенита» в матче 18‑го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу гостей. Игра идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    

Фото: кадр трансляции

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба.

После 17 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 19 очков.

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