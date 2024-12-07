Радимов: приезд Дзюбы на «Газпром Арену» — непростая история. Он любит доказывать

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с сине-бело-голубыми. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу гостей. Игра идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Приезд Дзюбы на «Газпром Арену» — непростая история. Он провёл здесь много лет. К нему не относились нейтрально: либо любили, либо ненавидели. И вираж тоже. Это будет запоминающийся матч. Дзюбу мы знаем как человека настроения. Он любит доказывать. И ему есть что доказывать в этой встрече.

Если «Зенит» проведёт первый тайм как с «Крыльями», то Дзюба будет блистать. Если «Зенит» будет доминировать с первых минут, то Артёму будет тяжело. «Акрон» недавно победил по всем статьям «Крылья Советов», поэтому если «Крылья» в Петербурге выиграли, то и тольяттинцам все карты в руки», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».