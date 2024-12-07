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Радимов: приезд Дзюбы на «Газпром Арену» — непростая история. Он любит доказывать

Радимов: приезд Дзюбы на «Газпром Арену» — непростая история. Он любит доказывать
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с сине-бело-голубыми. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу гостей. Игра идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«Приезд Дзюбы на «Газпром Арену» — непростая история. Он провёл здесь много лет. К нему не относились нейтрально: либо любили, либо ненавидели. И вираж тоже. Это будет запоминающийся матч. Дзюбу мы знаем как человека настроения. Он любит доказывать. И ему есть что доказывать в этой встрече.

Если «Зенит» проведёт первый тайм как с «Крыльями», то Дзюба будет блистать. Если «Зенит» будет доминировать с первых минут, то Артёму будет тяжело. «Акрон» недавно победил по всем статьям «Крылья Советов», поэтому если «Крылья» в Петербурге выиграли, то и тольяттинцам все карты в руки», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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