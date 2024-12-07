Златан Ибрагимович рассказал, хочет ли он работать тренером

Бывший нападающий «Милана», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, привлекает ли его возможность поработать главным тренером.

«Я всё ещё не хочу быть тренером, потому что это [подразумевает] слишком много работы для меня. Вы должны охватить так много областей, найти идеи и решения, подготовиться к играм и следить за ними, тренировать. Вы работаете день и ночь. Один год в качестве тренера показался бы мне 10 годами. Так что меня это не привлекает», — приводит слова Ибрагимовича Sports Illustrated.

Напомним, 42-летний Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года.